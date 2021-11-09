Е. Соколов: мечта становится реальностью. С самого детства я всегда мечтал играть в НХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Егор Соколов после утренней раскатки поделился ожиданиями от дебютного матча в НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча состоится завтра, 10 ноября, в 3:00 мск.



«Мечта становится реальностью. С самого детства я всегда мечтал играть в НХЛ. Я очень рад быть здесь, и мне не терпится выйти на лёд и почувствовать, что такое НХЛ», – цитирует Соколова официальный сайт команды.

Соколов выступал в текущее межсезонье за «Оттаву», 3 октября был отправлен в АХЛ в «Беллевиль». 9 октября было объявлено о возвращении игрока в основной состав «Сенаторз», через день он снова отправился в фарм-клуб, после чего выступал в чемпионате АХЛ.



Ранее сообщалось, что «Оттава» отменила вчерашнюю тренировку клуба с целью предотвратить распространение коронавируса. Положительные тесты сдали Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл и тренер Джек Капуано.