Владислав Наместников забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в «Детройте» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Детройта». Единственную на данный момент шайбу в составе хозяев забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал шестым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Также на его счету 2 результативные передачи.

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Всего за карьеру в лиге российский нападающий принял участие в 492 матчах, в которых забил 97 голов и сделал 117 результативных передач.