Наместников оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в «Детройте» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Детройта». Дубль в этой встрече оформил российский форвард Владислав Наместников. Это его седьмой гол в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Также на его счету 2 результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Детройт Ред Уингз»

Всего за карьеру в лиге российский нападающий принял участие в 492 матчах, в которых забил 98 голов и сделал 117 результативных передач.