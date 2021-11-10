Наместников оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в «Детройте» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Детройта». Дубль в этой встрече оформил российский форвард Владислав Наместников. Это его седьмой гол в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Также на его счету 2 результативные передачи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Детройт Ред Уингз»
Всего за карьеру в лиге российский нападающий принял участие в 492 матчах, в которых забил 98 голов и сделал 117 результативных передач.
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