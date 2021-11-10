«Флорида» без Бобровского крупно уступила «Нью-Джерси», пропустив 7 шайб. У Мамина – «-3»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Нью-Джерси» дублем отметился Андреас Юнссон, также отличились Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Павел Заха, Тай Смит и Джимми Веси. За «Флориду» забрасывали Сэм Беннетт, Александр Барков и Оуэн Типпетт.

26-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин за 11.55 на льду не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3».

Ворота «Пантерз» в этой игре защищал 20-летний американец Спенсер Найт, отразивший 24 броска из 30. Его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 34 из 37.