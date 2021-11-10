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«Флорида» без Бобровского крупно уступила «Нью-Джерси», пропустив 7 шайб. У Мамина – «-3»

«Флорида» без Бобровского крупно уступила «Нью-Джерси», пропустив 7 шайб. У Мамина – «-3»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Нью-Джерси» дублем отметился Андреас Юнссон, также отличились Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Павел Заха, Тай Смит и Джимми Веси. За «Флориду» забрасывали Сэм Беннетт, Александр Барков и Оуэн Типпетт.

26-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин за 11.55 на льду не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3».

Ворота «Пантерз» в этой игре защищал 20-летний американец Спенсер Найт, отразивший 24 броска из 30. Его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 34 из 37.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Типпетт, Вераге) – 03:53' (5x5)   1:1 Юнссон (Братт, Сиверсон) – 15:46' (5x4)   2:1 Хишир (Смит, Суббэн) – 17:45' (5x5)   2:2 Барков (Вераге, Дюклер) – 20:24' (5x5)   2:3 Типпетт (Форслинг, Юбердо) – 21:29' (5x5)   3:3 Юнссон (Мерсер, Смит) – 21:58' (5x5)   4:3 Суббэн (Мерсер, Зигенталер) – 38:15' (5x5)   5:3 Заха (Хишир, Хольц) – 44:44' (5x4)   6:3 Смит (Татар, Боквист) – 45:13' (5x5)   7:3 Веси (Зигенталер) – 56:11' (en)
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