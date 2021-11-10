«Флорида» без Бобровского крупно уступила «Нью-Джерси», пропустив 7 шайб. У Мамина – «-3»
Поделиться
В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.
В составе «Нью-Джерси» дублем отметился Андреас Юнссон, также отличились Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Павел Заха, Тай Смит и Джимми Веси. За «Флориду» забрасывали Сэм Беннетт, Александр Барков и Оуэн Типпетт.
26-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин за 11.55 на льду не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3».
Ворота «Пантерз» в этой игре защищал 20-летний американец Спенсер Найт, отразивший 24 броска из 30. Его визави из «Дэвилз» Маккензи Блэквуд – 34 из 37.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Типпетт, Вераге) – 03:53' (5x5) 1:1 Юнссон (Братт, Сиверсон) – 15:46' (5x4) 2:1 Хишир (Смит, Суббэн) – 17:45' (5x5) 2:2 Барков (Вераге, Дюклер) – 20:24' (5x5) 2:3 Типпетт (Форслинг, Юбердо) – 21:29' (5x5) 3:3 Юнссон (Мерсер, Смит) – 21:58' (5x5) 4:3 Суббэн (Мерсер, Зигенталер) – 38:15' (5x5) 5:3 Заха (Хишир, Хольц) – 44:44' (5x4) 6:3 Смит (Татар, Боквист) – 45:13' (5x5) 7:3 Веси (Зигенталер) – 56:11' (en)
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
06:27
-
06:10
-
05:59
-
05:54
-
05:36
-
05:20
-
05:05
-
04:51
-
04:22
-
03:23
-
03:16
-
02:24
-
02:03
- 9 ноября 2021
-
23:20
-
22:15
-
21:35
-
21:26
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:34
-
19:29
-
19:09
-
17:56
-
17:46
-
17:23
-
16:30
-
15:19
-
14:48
-
14:21
-
13:35
-
13:15
-
12:30
-
12:17
-
12:03
Партнерский контент