Дубль Наместникова и 31 сейв Недельковича принесли «Детройту» победу над «Эдмонтоном»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Детройта» дублем отметился 28-летний российский форвард Владислав Наместников, ещё по шайбе забросили Дилан Ларкин и Мориц Зайдер. За «Эдмонтон» отличились Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

Наместников провёл на льду 14 минут 47 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». У него уже 9 (7+2) очков в 14 встречах.

У стража ворот «Детройта» Алекса Недельковича 31 сейв, а у его коллеги по амплуа из «Эдмонтона» Стюарта Скиннера 35 отражённых бросков.

Отметим, что «Детройт» одержал третью победу кряду, прервав четырёхматчевую победную серию «Эдмонтона». В следующем матче «Ред Уингз» примут «Вашингтон Кэпиталз», а «Эдмонтон» продолжит выездную серию игрой с «Бостон Брюинз».