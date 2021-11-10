Романов силовым приёмом отправил в борт Расмуса Купари
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Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов силовым приёмом на синей линии отправил в борт финского форварда «Лос-Анджелес Кингз» Расмуса Купари.
«💪 Роми 💪», – отреагировал «Твиттер» команды на этот эпизод.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Монреаля».
Напомним, что встреча завершилась победой гостей после овертайма.
В текущем сезоне Романов провёл 13 матчей и набрал в них два очка: по одному разу отличился и отдал результативную передачу.
«Канадиенс» по-прежнему располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 14 играх. Столько же очков у «Оттавы Сенаторз», правда у них сыграно на две встречи меньше.
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