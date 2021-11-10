Наместников: прошлый год был очень странным. Пандемия, я много раз попадал в штанги

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился эмоциями от дубля в ворота «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Прошлый год был очень странным. Была пандемия, я много раз попадал в штанги, так бывает. В этом году я хорошо потренировался летом, был готов к сезону. Надеюсь, смогу и дальше играть так же результативно и помогать команде одерживать победы», – цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Наместников провёл на льду 14 минут 47 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». У него уже 9 (7+2) очков в 14 встречах.