Наместников: прошлый год был очень странным. Пандемия, я много раз попадал в штанги

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился эмоциями от дубля в ворота «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Прошлый год был очень странным. Была пандемия, я много раз попадал в штанги, так бывает. В этом году я хорошо потренировался летом, был готов к сезону. Надеюсь, смогу и дальше играть так же результативно и помогать команде одерживать победы», – цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Наместников провёл на льду 14 минут 47 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». У него уже 9 (7+2) очков в 14 встречах.
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