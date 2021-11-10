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Николишин: система Хартли требует кропотливого обучения. Скоро «Авангард» будет в лидерах

Николишин: система Хартли требует кропотливого обучения. Скоро «Авангард» будет в лидерах
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин высказался об игре «Авангарда» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На данный момент подопечные Боба Хартли занимают 5-е место в Восточной конференции КХЛ.

«Отрыв первой четвёрки на Востоке связан с уровнем хоккеистов, комплектации. Неравные условия у всех. Неудачная игра «Авангарда»? У Хартли есть определённая система игры и того, как он её выстраивает. Она требует кропотливого обучения. Ушло очень много игроков, набрали много новых. Им нужно время, чтобы обучиться тем требованиям, которые предъявляет Хартли. Я бы даже не обращал внимания на текущие неудачи. Уверен, что после Нового года, к плей-офф, они будут одними из лидеров» — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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