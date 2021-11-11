Николишин: у «Автомобилиста» нет системности в игре. Всё очень сложно в обороне

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин оценил игру московского ЦСКА и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Почему у ЦСКА не получается играть в атакующий хоккей? Лучше спросить у них. Я там не работаю, мне сложно сказать. Если бы о таком намерении заявлял Сергей Фёдоров, то надо было бы спрашивать с него, но если об этом говорило руководство, то это другая история. Иначе голословно получается.
Сложно сказать со стороны, что происходит у «Автомобилиста». Не всё хорошо в их кухне, на мой взгляд. Тренеры меняются, помощники меняются. Новые тренеры приходят. Нет системности в игре. Основная причина – вратарская. Она и раньше была, и сейчас с уходом Коваржа всё очень сложно в обороне. Они создают достаточно много моментов. Если посмотреть список бомбардиров, те легионеры, которые играют в «Автомобилисте», все в лидерах. К сожалению, пропускают больше, чем нужно для команды, которая играет в плей-офф», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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