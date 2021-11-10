Овечкин после тренировки накормил пиццей журналистов из пресс-центра «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс пиццу журналистам, которые работали на базе команды.

Публикация доступна в твиттер-аккаунте журналиста Тарика Эль-Башира.

«Вашингтон» провёл тренировку, после которой 36-летний форвард в хоккейной экипировке вынес пиццу прямо в пресс-центр журналистам клуба.

«Если ты голодный, то ты голодный», – приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

Следующий матч «Вашингтона» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоится в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в ночь с 11 на 12 ноября. Встреча стартует в 3:30 мск.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков за 12 матчей.