Овечкин после тренировки накормил пиццей журналистов из пресс-центра «Вашингтона»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс пиццу журналистам, которые работали на базе команды.
Публикация доступна в твиттер-аккаунте журналиста Тарика Эль-Башира.
«Вашингтон» провёл тренировку, после которой 36-летний форвард в хоккейной экипировке вынес пиццу прямо в пресс-центр журналистам клуба.
«Если ты голодный, то ты голодный», – приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.
Следующий матч «Вашингтона» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоится в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в ночь с 11 на 12 ноября. Встреча стартует в 3:30 мск.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков за 12 матчей.
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