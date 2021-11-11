Дмитрий Куликов забросил за «Миннесоту» первую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» – «Миннесота Уйалд» россиянин Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в текущем сезоне. На данный момент счёт в пользу гостей, «Миннесота» ведёт 4:1.



Куликов в этом сезоне провёл 10 матчей, в которых до сегодняшнего заброшенными шайбами не отличался. В активе защитника 4 результативные передачи.



В прошлых сезонах Куликов выступал за «Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Виннипег», «Баффало» и «Флориду». Также 31-летний хоккеист дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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