Дмитрий Куликов забросил за «Миннесоту» первую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» – «Миннесота Уйалд» россиянин Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в текущем сезоне. На данный момент счёт в пользу гостей, «Миннесота» ведёт 4:1.
Куликов в этом сезоне провёл 10 матчей, в которых до сегодняшнего заброшенными шайбами не отличался. В активе защитника 4 результативные передачи.
В прошлых сезонах Куликов выступал за «Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Виннипег», «Баффало» и «Флориду». Также 31-летний хоккеист дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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