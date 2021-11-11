Капризов отличился в матче с «Аризоной», забросив третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глиндейле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». По окончании второго периода счёт 5:1 в пользу гостей.



На 39-й минуте в ситуации «пять на три» отличился российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кевин Фиала. Этот гол стал третьим для 24-летнего хоккеиста в текущем регулярном сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Также в составе «Миннесоты» в матче отличились Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл, Кевин Фиала и россйский защитник Дмитрий Куликов. Единственную шайбу в составе «Аризоны» забросил Эндрю Ледд.