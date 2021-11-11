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Проворов удалился, ударив между ног игрока «Торонто», после чего «Флайерз» пропустили гол

Проворов удалился, ударив между ног игрока «Торонто», после чего «Флайерз» пропустили гол
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«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:0.

Российский защитник хозяев Иван Проворов совершил грязный приём против форварда канадской команды Майкла Бантинга, ударив его между ног, после чего получил малый штраф. Хоккеисты «Торонто» воспользовались преимуществом, забросив шайбу в большинстве. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.

Всего Проворов провёл на льду 23 минуты, заработав показатель полезности "-1". Форвард «Торонто» Кирилл Семёнов сыграл 11 минут и 40 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 11 матчей набрав 14 очков. «Торонто» — четвёртый на Востоке, имея в своём активе 17 баллов после 14 игр.

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