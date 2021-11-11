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Мартемьянов: хороших игроков хочет заполучить не только «Сибирь». Знаю, что все ищут

Мартемьянов: хороших игроков хочет заполучить не только «Сибирь». Знаю, что все ищут
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал трансферную политику клуба.

«Где вижу Шенфельда в составе? Пока не хочу афишировать конечные решения ни по нему, ни по другим игрокам. У нас идёт подготовка — посмотрим на его состояние. Одно дело – информация со стороны, а другое, когда видишь человека вживую, работаешь с ним. Определим ему место в составе, где Антон сможет себя реализовать наилучшим образом.

О других легионерах на данном этапе речь не идёт, но поиск мы продолжаем. Пока интересных вариантов на рынке нет, и сейчас как минимум половина клубов хотели бы найти подходящего легионера. Но пока как есть, так и есть», — сказал Мартемьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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