Юрзинов-ст. — о молодёжи: радует, что выращиваем урожай. Задача — довезти его до элеватора

Трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал предстоящие турниры с участием национальных российских команд разных возрастов, а также доверие молодёжи в клубах КХЛ.

«Ожидания от команды Олега Браташа у меня исключительно победные. Такие же, как и от второй сборной Игоря Ларионова, которая в эти же дни проводит Кубок Германии, а также от молодёжной команды, которая стартует в Швеции на Турнире четырёх наций.

Мне очень интересна работа тренерских штабов на этих турнирах. На мой взгляд, в последние годы, несмотря на всю критику, российская тренерская школа делает шаг вперёд, есть открытия. Тот же Браташ находится немного в тени, но это интересный и глубокий специалист. Он очень хорошо знает не только КХЛ, но и МХЛ, он долгое время трудился в «молодёжке» и добивался больших успехов.

Олимпиада — главное событие четырёхлетия. При подготовке к Играм важны любые не то что турниры, а матчи и даже периоды. Штаб Браташа посмотрит в деле тех игроков, которые имеют шанс выступить в Пекине. Уже только поэтому Кубок Карьяла для нас крайне важен.

Меня очень порадовало то доверие, которое вся линейка сборных России оказала молодым хоккеистам. В газетах уже отметили рекорд 16-летнего форварда Мичкова, который приглашён в первую команду. Но вы посмотрите, сколько молодёжи во второй сборной, да и команда Браташа, несмотря на титул первой, тоже очень молодая. Молодёжь России большим фронтом идёт на международные турниры.

Никаких сравнений Мичкова. Дебютировать в национальной команде в 16 лет — это уникальное событие и огромный аванс. Попрошу юного хоккеиста конвертировать этот аванс в большой труд и большую карьеру. Потенциал у Мичкова очень серьёзный.

Давайте не будем спешить. Ему, в общем-то, улыбнулась удача — он оказался в системе СКА, где есть все условия для роста и где молодёжи предоставляют шанс даже на уровне первой команды. Теперь всё зависит только от этого юноши, его желания пожертвовать многим во имя спорта.

Меня очень радует, что на осеннем этапе чемпионата КХЛ мы видим много доверия молодёжи.Посмотрите, как молодые начинают получать шансы в других больших клубах — например, в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», «Ак Барсе», «Тракторе».

Обнадёживает, что в нашем хоккее наметились изменения, и мы вновь начинаем выращивать урожай. Но теперь главная задача — довезти его до элеватора», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.