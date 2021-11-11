У Капризова новый рекорд в НХЛ! Он не пощадил худший клуб сезона

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал одним из самых критикуемых российских хоккеистов в Северной Америке на старте сезона НХЛ. В межсезонье 24-летний форвард на протяжении очень долгого времени не подписывал новый контракт с «Уайлд», максимально выжимая лучшие финансовые условия по новому соглашению. Винить Кирилла за это невозможно, ведь каждый человек старается наилучшим образом обеспечить самого себя. Но когда Капризов наконец-то поставил подпись под пятилетним контрактом с «Миннесотой» на общую сумму в $ 45 млн, от него ждали продолжения той феерической игры, которую он показывал в своём дебютном сезоне за океаном.

Вот только реальность оказалась другой. Начало этого регулярного чемпионата россиянин откровенно провалил, не сумев отметиться заброшенными шайбами в восьми матчах кряду на старте сезона. Тут же многие американские журналисты и эксперты начали писать о том, что Капризова банально переоценили, и он не стоит полученных денег. Но Кирилл в последних матчах потихоньку выбирается на прежний уровень. Всё начало меняться с матча с «Оттавой», в котором он забил победный гол и так же сделал результативную передачу. Затем россиянин провёл яркий матч с «Питтсбургом», где ему в серии буллитов удалось спасти свою команду от поражения, а сегодня ему выдалась прекрасная возможность ещё лучше исправить личную статистику – ведь в соперниках у его «Миннесоты» был худший клуб нынешнего сезона НХЛ – «Аризона Койотс».

Ещё год назад «койоты» принимали участие в плей-офф, куда они пробились через квалификационный раунд, где они переиграли маститый «Нэшвилл». В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Аризона» сумела даже взять один матч у грозного «Колорадо», и казалось, что американский клуб больше не будет заведомым аутсайдером НХЛ. Но после непопадания в плей-офф по итогам минувшей регулярки руководство клуба пошло на значительные изменения в структуре команды.

В межсезонье «койоты» заметно обновили свой состав и произвели важные перемены на тренерском мостике. Команду возглавил известный специалист Андре Туриньи, успешно работавший с молодёжной сборной Канады. В этом качестве он приводит канадскую команду к победе на МЧМ-2020 и серебряным медалям на МЧМ-2021. Так же Туриньи ходил в тренерский штаб Жерара Галлана на ЧМ-2021, который завершился триумфом сборной Канады. Именно после успешной работы в национальных командах 47-летний тренер получил приглашение в «Аризону».

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И дебютный опыт Туриньи в НХЛ пока что совершенно точно нельзя занести ему в актив. «Аризона» начала сезон с 11 поражений кряду, и только в последнем матче ей удалось прервать неудачную серию, вырвав победу у новичка лиги «Сиэтла». Уже очевидно, что состав «койотов» не выдерживает никакой критики, и в этом сезоне клубу уготована роль поставщика очков для других команд лиги. Вот и матч с «Миннесотой» не стал исключением из этого правила.

Уже к 10-й минуте гости отправили две шайбы в ворота чешского голкипера Карела Веймелки – отличились шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк и американский защитник Джон Меррилл. За шесть минут до перерыва 36-летний нападающий хозяев Эндрю Лэдд отквитал одну шайбу, а ассистентом у него выступил чешский форвард Дмитрий Яшкин. Ещё в прошлом сезоне Дмитрий выступал за московское «Динамо» и становился лучшим снайпером КХЛ, а теперь он переживает сложнейшие времена в НХЛ – эта голевая передача стала для него первым очком в 11 матчах после возвращения за океан.

Гол Лэдда на характер встречи никоим образом не повлиял. На старте второго периода эффектную шайбу забросил Кевин Фиала. Швейцарский нападающий сыграл как заправский теннисист или даже бейсболист, классным ударом с лёту уложив шайбу в ворота «Аризоны».

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Затем за дело взялись российские хоккеисты гостей. Уже спустя 36 секунд после шайбы Фиалы точный бросок произвёл защитник Дмитрий Куликов, открывший счёт своим голам за «Миннесоту». Гол 31-летнего игрока обороны получился далеко не самым типичным для него самого. Дмитрий не банально щёлкнул от синей линии, а удачно подключился в атаку, получил шайбу на дальнем пятаке, изящно обыграл соперника, после чего и поразил ворота, оформив свой первый гол в НХЛ с февраля 2020 года.

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Под занавес же второго периода свой гол забил и Капризов, реализовавший двойной численный перевес. Кирилл отметился третьим голом в нынешнем сезоне, причём все три были забиты в последних четырёх матчах. Россиянин продолжает поправлять цифры в своей личной статистике и переписывать летопись клубных достижений. Сегодняшний гол стал для Кирилла 30-м за 67 матчей, сыгранных в составе «Миннесоте». Таким образом воспитанник новокузнецкого хоккея установил новый клубный рекорд по минимальному количеств матчей, ушедших на достижение этого рубежа. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (93 матча).

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Если говорить о всех игроках НХЛ, то Капризов занял седьмое место по скорострельности среди действующих хоккеистов лиги. У Александра Овечкина ушло 43 матча на 30 шайб в НХЛ, а следом расположились Патрик Лайне (55), Брок Бёзер (60), Остон Мэттьюс (61), Евгений Малкин и Сидни Кросби (по 63), Капризов и Доминик Кубалик (68).

В заключительной трети самый результативный защитник «Аризоны» Шейн Гостисбер немного поправил счёт на табло, но от 12-го поражения в 13 матчах его команду уже ничего спасти не могло. «Койоты» продолжают терпеть настоящее бедствие в нынешнем сезоне НХЛ.