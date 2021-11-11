Восемь игроков «Оттавы» попали в ковид-протокол. Ранее сообщалось о трёх
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Восемь игроков «Оттавы Сенаторз» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере». Это Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гамбрелл, Джош Браун, Алекс Форментон, Виктор Мете, Мэтт Мюррей и Остин Уотсон. Также по-прежнему в ковид-протоколе тренер Джек Капуано.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после 12 матчей. Всего команда одержала три победы (все – в основное время), а также потерпела 11 поражений, 10 из которых по истечении 60 минут.
В следующей встрече «Сенаторз» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится 12 ноября.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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