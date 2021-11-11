Журналист The Athletic показал коллекцию клюшек Овечкина

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир показал коллекцию клюшек 36-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который хочет открыть музей со своими памятными вещами в России.

Ранее сообщалось, что хоккеист хранит каждую клюшку, которой играет в этом сезоне. Они не поедут в Зал хоккейной славы в Торонто или на домашнюю арену «Кэпиталз». Их нельзя раздавать в качестве подарков. Эти клюшки он оставит себе. Хоккеист придаёт ещё большее значение инструментам, которые он использует, чтобы догнать Уэйна Гретцки. Форвард хочет открыть в России музей, который был бы полон его хоккейными сувенирами.



Сейчас хоккеист аккуратно хранит клюшки в подвале. Они выстроены в ряд, одна за другой. После каждой игры Овечкин приносит домой от одной до двух клюшек.