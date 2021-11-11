Овечкин хочет открыть в России музей со своими памятными клюшками

36-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет открыть музей со своими памятными вещами в России.



Хоккеист хранит каждую клюшку, которой играет в этом сезоне. Они не поедут в Зал хоккейной славы в Торонто или на домашнюю арену «Кэпиталз». Их нельзя раздавать в качестве подарков. Эти клюшки он оставит себе. Хоккеист придаёт ещё большее значение инструментам, которые он использует, чтобы догнать Уэйна Гретцки.

Сообщается, что форвард хочет открыть в России музей, который был бы полон его хоккейными сувенирами.



«Будет очень здорово иметь эти клюшки для моих детей или внуков.

Здесь люди могут увидеть НХЛ вживую, но в России это довольно сложно, поэтому я думаю, что будет довольно круто привезти памятные вещи и сделать это там. Это довольно круто, когда люди приходят ко мне домой. Они смотрят и говорят: «Ух ты, это просто невероятно».

У меня, наверное, около восьми клюшек от разных игроков, поэтому, когда я принёс их и сын Сергей увидел это, он подумал: «О, папа, новые клюшки? Для меня?» И я подумал: «Нет. Когда ты вырастешь, это будет для тебя», – цитирует Овечкина Washington Post.



Сейчас клюшки хоккеист аккуратно хранит в подвале в комнате с зеркальными стенами. Они выстроены в ряд, одна за другой. После каждой игры Овечкин приносит домой от одной до двух клюшек.

Главная причина, по которой он хранит свои клюшки, заключается в том, чтобы его дети помнили о его карьере. Он хочет, чтобы они могли оглянуться назад и увидеть воспоминания — даже если они могут их не вспомнить.