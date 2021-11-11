Олимпийская сборная России и Германия сыграли 2:2 в первом периоде. Россияне вели 2:0
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Сегодня, 11 ноября, в Крефельде (Германия) олимпийская сборная Россия встречается с командой Германии в рамках Кубка Германии. После первого периода счёт в матче равный – 2:2.
На 8-й минуте Максим Грошев открыл счёт в матче с передачи Артура Тянулина.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФХР. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ФХР.
На 9-й Максим Цыплаков увеличил преимущество россиян.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФХР. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ФХР.
Немцы забросили на 10-й и 13-й минутах. Сначала отличился Леан Бергман, затем Ясин Эхлиз забил с передачи Фабио Вагнера.
Напомним, Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.
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