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Олимпийская сборная России и Германия сыграли 2:2 в первом периоде. Россияне вели 2:0

Олимпийская сборная России и Германия сыграли 2:2 в первом периоде. Россияне вели 2:0
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Сегодня, 11 ноября, в Крефельде (Германия) олимпийская сборная Россия встречается с командой Германии в рамках Кубка Германии. После первого периода счёт в матче равный – 2:2.

На 8-й минуте Максим Грошев открыл счёт в матче с передачи Артура Тянулина.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФХР. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ФХР.

На 9-й Максим Цыплаков увеличил преимущество россиян.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФХР. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ФХР.

Немцы забросили на 10-й и 13-й минутах. Сначала отличился Леан Бергман, затем Ясин Эхлиз забил с передачи Фабио Вагнера.

Напомним, Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.

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