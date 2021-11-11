А. Юдин: сборная России на Евротуре — будущее нашего хоккея. Пацаны сыграли достойно

Экс-защитник сборной России, серебряный призёр ЧМ-2002, тренер Александр Юдин считает, что наша сборная достойно сыграла против финнов и участие в Евротуре нашим молодым игрокам принесёт огромную пользу.

«Сборная России отправилась в Финляндию в экспериментальном составе, и главной задачей было получение опыта молодыми игроками на международной арене. Кубок Карьяла, по сути, это последний смотр перед молодёжным чемпионатом мира, куда команда Олега Браташа отправляется чуть позже, чем через месяц. Несмотря на поражение от финнов (0:3), нужно отметить, что все три свои шайбы соперник забросил в численном большинстве. В равных составах мы сыграли с хозяевами вничью! Молодцы, пацаны!

Нынешняя сборная – это будущее нашего хоккея. Ребятам дан шанс проявить себя, и они должны этим воспользоваться. А горевать из-за поражения – ни в коем случае не стоит. Мы сыграли достойно, держались половину игры, видно было даже, что они порой нервничали. Всё решил опыт, которого у финнов больше. У них в составе 11 (!) чемпионов мира! Думаю, что процентов 70 из нынешнего состава финнов примут участие в чемпионате мира весной следующего года. А наши ребята только-только заиграли на взрослом уровне. У них всё впереди и участие в Евротуре для них – бесценный опыт!» – сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.