Гол Орлова и шат-аут Фукале помогли «Вашингтону» одолеть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей забивали россиянин Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Примечательно, что в голе Орлова приняли участие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. На их счету по одной результативной передаче.

Зак Фукале сегодня провёл свой дебютный матч в НХЛ. Голкипер «Вашингтона» отразил все броски по своим воротам (21). Фукале стал первым вратарём в истории клуба, отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.