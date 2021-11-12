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Гол Орлова и шат-аут Фукале помогли «Вашингтону» одолеть «Детройт»

Гол Орлова и шат-аут Фукале помогли «Вашингтону» одолеть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали россиянин Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Примечательно, что в голе Орлова приняли участие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. На их счету по одной результативной передаче.

Зак Фукале сегодня провёл свой дебютный матч в НХЛ. Голкипер «Вашингтона» отразил все броски по своим воротам (21). Фукале стал первым вратарём в истории клуба, отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Орлов (Кузнецов, Овечкин) – 12:43' (5x5)   0:2 Эллер (Дженсен) – 12:53' (5x5)
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