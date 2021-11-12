Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 12 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 ноября.



В Восточной конференции продолжает лидировать «Флорида Пантерз», сегодня ночью уступившая «Питтсбург Пингвинз» (2:3, бул.). Клуб, который временно возглавляет Эндрю Брюнетт, набрал 22 очка после 14 матчей. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 20 баллов после 11 игр. На третьем месте расположился «Вашингтон Кэпиталз», ранее обыгравший «Детройт Ред Уингз» (2:0). Подопечные Питера Лавиолетта набрали 18 очков после 13 матчей.



В Западной конференции на первом месте расположился «Эдмонтон Ойлерз», набравший 20 очков после 12 матчей. Сегодня ночью канадский клуб обыграл «Бостон Брюинз» (5:3). Второе место с 19 очками занимает «Анахайм Дакс», одержавший победу над «Сиэтл Кракен» (7:4). Третий — «Сент-Луис Блюз», в последней встрече уступивший «Нэшвилл Предаторз» (3:4, ОТ). «Блюзмены» набрали 18 баллов после 12 игр.