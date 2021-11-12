Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 12 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 12 ноября
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 12 ноября.

В Восточной конференции продолжает лидировать «Флорида Пантерз», сегодня ночью уступившая «Питтсбург Пингвинз» (2:3, бул.). Клуб, который временно возглавляет Эндрю Брюнетт, набрал 22 очка после 14 матчей. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 20 баллов после 11 игр. На третьем месте расположился «Вашингтон Кэпиталз», ранее обыгравший «Детройт Ред Уингз» (2:0). Подопечные Питера Лавиолетта набрали 18 очков после 13 матчей.

В Западной конференции на первом месте расположился «Эдмонтон Ойлерз», набравший 20 очков после 12 матчей. Сегодня ночью канадский клуб обыграл «Бостон Брюинз» (5:3). Второе место с 19 очками занимает «Анахайм Дакс», одержавший победу над «Сиэтл Кракен» (7:4). Третий — «Сент-Луис Блюз», в последней встрече уступивший «Нэшвилл Предаторз» (3:4, ОТ). «Блюзмены» набрали 18 баллов после 12 игр.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021