Беднар — о разгроме «Ванкувера»: сегодня «Колорадо» собрал вместе весь пасьянс

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (7:1).



«Я бы сказал, что мы сегодня собрали вместе весь пасьянс, проявив все свои лучшие качества. Мы в этом сезоне уже делали это несколько раз. Но картина для наших игроков должна становиться всё яснее и яснее. Именно так мы должны играть, чтобы добиваться успеха. И я думаю, наши парни это понимают», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.



Отметим, что в этом матче свою первую шайбу в сезоне забросил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.



«Колорадо» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 11 баллов после 11 сыгранных встреч.