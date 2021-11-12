Колосов: с детства мечтал играть в КХЛ. Поначалу сидел с открытым ртом, не веря, что я тут

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о дебюте и игре в Континентальной хоккейной лиге.



«С самого детства мечтал играть в КХЛ. Когда коронавирус накрыл команду, я находился в «Динамо-Молодечно», узнал, что, возможно, появится шанс дебютировать в лиге. Конечно, обрадовался. Помню, пришёл в раздевалку «Динамо», и это были сумасшедшие эмоции. Мне всегда хотелось побывать там хотя бы как простому болельщику, а тут – игрок, нужно выходить на лёд, тренироваться. Первое время сидел с открытым ртом, не верилось, что я здесь.



Потряхивало перед выходом на лёд сильно, парни в раздевалке подбодрили: «Ничего не бойся, всё получится, просто выходи и играй». В первом периоде по моим воротам бросили около 17 раз, пропустил одну – думаю, вроде бы неплохо, надо продолжать в том же духе. А тут Вадим Шипачёв выбегает один в ноль. И мне это помешало, я смотрел не столько на шайбу, сколько на него самого, в голове: «Это же Шипачёв, что делать?» (смеётся).



Вспомнил, что за пару матчей до этого он вышел один в ноль и бросил вратарю между ног. Я обычно играю по ситуации, но в памяти – тот момент. Он бежит, я думаю: «Всё, он будет бросать между щитков, отобью». И он делает всё то же самое, но увозит шайбу в сторону, убирает меня и заводит в ворота. Думаю, это помешало – если бы сыграл по ситуации, может, и спас бы.



Несмотря на результат, партнёры и тренеры поздравили с дебютом после игры, похвалили. Да, второй матч я тоже проиграл, но не зацикливался на этом, понимал, что всё придёт. Мне было интересно, я получал большое удовольствие от игры.



Я стал самым молодым вратарём, сыгравшим на ноль за «Динамо» в КХЛ. Это придаёт уверенности, но не более. Конечно, приятно, но стараюсь не обращать на это слишком много внимания.



Чем больше играешь на уровне КХЛ, тем меньше страх допустить ошибку. Когда выходишь на лёд, нужно расслабиться, смотреть на картинку и реагировать по эпизоду. Например, в этом сезоне вроде бы неплохо начали против «Ак Барса», но потом пропустили две. Я в такие моменты стараюсь стереть из головы голы, проанализировать и сразу забыть. Нужно играть, как будто мы ведём 1:0.



В этом чемпионате случилась моя первая победная серия с командой. Нет, в такие моменты я не становлюсь суевернее, у меня вообще нет каких-то примет. Просто само собой получается – одна и та же подготовка, ты даже разминаешься в том же режиме, как и на прошлой игре. Когда команда выигрывает несколько встреч подряд, у всех отличное настроение, многое получается. Непередаваемые эмоции, понимаешь, что и следующий матч нужно забирать, хочется побеждать и дальше», — цитирует Колосова пресс-служба КХЛ.