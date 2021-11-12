Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии травмированных игроков «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился информацией о состоянии травмированных хоккеистов клуба.



«Мы неплохо провели игровой отрезок. Может, начало было немного смазанным, недосчитались пары очков. Конечно, всегда хочется лучшего. Мы были нестабильны в некоторых компонентах. Большинство хромало, меньшинство, вратари должны были чуть лучше сыграть. Мы понимаем все проблемы, есть к чему стремиться. В паузу хотим восстановить ребят, залечить болячки и травмы. Идёт плановая работа. Жаль, что не удаётся качественно поработать с большинством. Кто-то травмирован, другие в сборной.



Все были в равных условиях, нам же календарь скинули не за день до чемпионата. Были травмы, как и у всех. Сложный цикл мы прошли, будем готовиться дальше. Как состояние травмированных Сафонова, Коваленко и Линдхольма? Не могу сказать точно, когда они вернутся. Надеюсь, что скоро. Но после перерыва они не выйдут. Пер ездил в Германию на операцию. Всё уже хорошо, нужно время подождать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.