«Металлург» подписал пробное соглашение с экс-защитником московского «Динамо» Григорьевым

«Металлург» объявил о заключении пробного контракта с защитником Михаилом Григорьевым.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, хоккеист будет выступать под 5-м номером.
Ранее 30-летний защитник выступал за различные клубы Континентальной хоккейной лиги: «Салават Юлаев» (2009-2012), «Барыс» (2012-2013), «Торпедо» (2013-2015, 2017-2018), «Локомотив» (2015-2016), «Адмирал» (2016), «Авангард» (2016-2017), «Спартак» (2018-2019). Последней командой Григорьева было московское «Динамо», за которое он выступал с 2019 года.
В сезоне-2020/2021 он провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл три игры, не набрав результативных баллов.
Всего на счету Григорьева 478 матчей в КХЛ, он набрал 78 (25+53) очков при общей полезности «+42».
- 12 ноября 2021
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