Лукоянов: душа за «Ак Барс» не болит только в те моменты, когда поднимаешь Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о тренировках в паузу на сборные, а также подвёл итоги прошедшей части сезона.



«Да, отрезок был не из самых приятных для здоровья, состояния команды, мы находились под тяжёлыми нагрузками. Моментами вроде пытались выправить ситуацию, найти победные серии, но тут же где-то проваливались. Нас настигали травмы, поэтому опять сваливались вниз. Мы изначально знали, что будет этот тяжёлый период, а задача стояла провести его лучше, чем это получилось. За эту паузу нужно прийти в себя: у кого что болит – душа, сердце. Все вздохнули, готовимся к возобновлению чемпионата.



Важнее было передохнуть или перезагрузиться от отрезка, где победы чередовались с поражениями? Всё вместе. На первом плане было восстановиться физически. Когда игры через день, то микротравмы не замечаешь, а потом их нужно залечивать. Конечно, сейчас есть время разобраться – где какие моменты не получаются, доработать их.



Вы знаете, что отношусь к клубу и Татарстану со всей душой. Больше всех переживаю за «Ак Барс». Любое поражение для меня не норма. Будучи вице-капитаном, больше переживаешь за команду, хочешь найти стабильную игру. Душа за команду болит всегда, она не болит только в те моменты, когда поднимаешь Кубок Гагарина.



Рано говорить о том, чемпионская команда или нет. Это нарабатывается на протяжении всего сезона, какие-то черты будут видны только в январе-феврале. Команда доукомплектуется, станет понятно, есть игра или нет. Сейчас допустимы ошибки, волны, когда сначала что-то получается, затем – нет. Это нормальное явление и для состава, и для игры. Видим, у кого что не получается, ведём работу над ошибками, тренерский штаб подсказывает и будет улучшать нашу игру.



По составу – у нас все ребята отличные. Весь бой впереди, а когда укомплектуется команда – станет понятно, что нам по силам. Сейчас мы только прорабатываем, комплектуем коллектив, ведь он не появляется по щелчку. Работаем, а главное, доверяем тренерскому штабу.



Сериал «Живём хоккеем»? Признаюсь, не смотрел ни одной серии. Не люблю смотреть видео со своим участием. Могу посоветовать: чем смотреть сериал «Молодёжка», лучше смотреть «Живём хоккеем». Здесь всё правдивее – к нам в раздевалку группа поддержки не заходит (смеётся).



Считаю, что это отличная идея – показать нашим болельщикам, татарстанцам, то, как их любимая команда живёт вне льда. Молодцы, что создали такой проект. Думаю, там интересно, но не смотрю. Мне зачем смотреть? Я этот сериал каждый день в раздевалке вижу (смеётся). Не знал, что я в одной из главных ролей пятого эпизода», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.