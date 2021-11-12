Хорват — об 1:7 с «Колорадо»: нам должно быть стыдно. «Ванкувер» просто не вышел на матч

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (1:7).



«Нам должно быть стыдно. Мы сегодня просто не вышли на матч. Они нас полностью переиграли. Это недопустимо и больше не может повторяться. Они вышли с хорошим настроем и хотели победить, а про нас такого сказать нельзя. Нам вообще не нашлось чем ответить. Мы, конечно, так играть не хотим. Отношение к играм должно быть другое», — цитирует Хорвата официальный сайт НХЛ.



«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 14 матчей набрав 12 очков. В следующей встрече «Кэнакс» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс» (14 ноября).