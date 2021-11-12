Мичков, Мирошниченко и Гуслистов — в составе сборной России на МЧМ по версии The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уиллер составил свой вариант состава молодёжной сборной России на молодёжный чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
Вратари: Ярослав Аскаров, Сергей Иванов.
Защитники:
Ян Кузнецов – Шакир Мухамадуллин;
Кирилл Кирсанов – Даниил Чайка;
Никита Новиков – Максим Федотов.
Нападающие:
Никита Чибриков – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков;
Дмитрий Овчинников – Василий Пономарев – Даниил Гущин;
Данила Юров – Федор Свечков – Матвей Петров;
Иван Мирошниченко – Никита Гуслистов – Прохор Полтапов.
Мичков и Гуслистов уже выступают в составе основной сборной России на Кубке Карьяла. Вчера, 11 ноября, они принимали участие в матче национальной команды с Финляндией (0:3).
- 12 ноября 2021
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