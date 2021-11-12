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Мичков, Мирошниченко и Гуслистов — в составе сборной России на МЧМ по версии The Athletic

Мичков, Мирошниченко и Гуслистов — в составе сборной России на МЧМ по версии The Athletic
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Журналист The Athletic Скотт Уиллер составил свой вариант состава молодёжной сборной России на молодёжный чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Вратари: Ярослав Аскаров, Сергей Иванов.

Защитники:
Ян Кузнецов – Шакир Мухамадуллин;

Кирилл Кирсанов – Даниил Чайка;

Никита Новиков – Максим Федотов.

Нападающие:
Никита Чибриков – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков;

Дмитрий Овчинников – Василий Пономарев – Даниил Гущин;

Данила Юров – Федор Свечков – Матвей Петров;

Иван Мирошниченко – Никита Гуслистов – Прохор Полтапов.

Мичков и Гуслистов уже выступают в составе основной сборной России на Кубке Карьяла. Вчера, 11 ноября, они принимали участие в матче национальной команды с Финляндией (0:3).

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