Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией, Аскаров — в запасе

Сегодня, 11 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Финляндии. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени. ФХР в официальном «Твиттере» объявила состав команды на матч.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Шугаев (Аскаров);

Никишин – Телегин, Вовченко – Воронков – Рашевский

Мухамадуллин – Елесин, Тертышный – Галимов – Абрамов;

Чистяков – Новиков, Чибриков – Гуслистов – Хуснутдинов;

Коромыслов, Чехович – Зинченко – Мичков, Свечков.



Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.



Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.