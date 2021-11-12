Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дрегер: Канада планирует участие в Кубке Первого канала

Дрегер: Канада планирует участие в Кубке Первого канала
Комментарии

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер сообщил о планах канадской сборной поучаствовать в Кубке Первого канала.

«Канада планирует участие в международных турнирах. Хоккей Канады, как и другие федерации, наблюдает за тем, что происходит в Оттаве (9 хоккеистов «Оттавы» находятся в ковид-протоколе. — Прим. «Чемпионата»). Остаются беспокойства по поводу ковида, который угрожает и Олимпиаде, и другим международным соревнованиям. Но Канада планирует послать команду на Кубок Первого канала, а также на Кубок Шпенглера. На турнире в России Канада будет использовать преимущественно игроков КХЛ», — приводит TSN слова Дрегера.

Кубок Первого канала пройдёт в декабре 2021 года.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

Новость по теме
Сборная Канады может принять участие в Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021