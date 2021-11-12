Дрегер: Канада планирует участие в Кубке Первого канала

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер сообщил о планах канадской сборной поучаствовать в Кубке Первого канала.
«Канада планирует участие в международных турнирах. Хоккей Канады, как и другие федерации, наблюдает за тем, что происходит в Оттаве (9 хоккеистов «Оттавы» находятся в ковид-протоколе. — Прим. «Чемпионата»). Остаются беспокойства по поводу ковида, который угрожает и Олимпиаде, и другим международным соревнованиям. Но Канада планирует послать команду на Кубок Первого канала, а также на Кубок Шпенглера. На турнире в России Канада будет использовать преимущественно игроков КХЛ», — приводит TSN слова Дрегера.
Кубок Первого канала пройдёт в декабре 2021 года.
Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.
- 12 ноября 2021
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