Дрегер: Канада планирует участие в Кубке Первого канала

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер сообщил о планах канадской сборной поучаствовать в Кубке Первого канала.

«Канада планирует участие в международных турнирах. Хоккей Канады, как и другие федерации, наблюдает за тем, что происходит в Оттаве (9 хоккеистов «Оттавы» находятся в ковид-протоколе. — Прим. «Чемпионата»). Остаются беспокойства по поводу ковида, который угрожает и Олимпиаде, и другим международным соревнованиям. Но Канада планирует послать команду на Кубок Первого канала, а также на Кубок Шпенглера. На турнире в России Канада будет использовать преимущественно игроков КХЛ», — приводит TSN слова Дрегера.

Кубок Первого канала пройдёт в декабре 2021 года.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.