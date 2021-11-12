Юлиус Гудачек перешёл в рижское «Динамо»

Словацкий вратарь Юлиус Гудачек, известный по выступлениям за «Сибирь», «Северсталь» и «Спартак», перешёл в рижское «Динамо». Об этом латвийский клуб объявил у себя в твиттер-аккаунте.
Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте рижского «Динамо».
Предыдущий сезон Континентальной хоккейной лиги Юлиус провёл за московский «Спартак», с которым попал в плей-офф Кубка Гагарина.
Отметим, что Гудачек является участником всех трёх последних Матчей звёзд КХЛ.
Напомним, ранее сегодня, 12 ноября, чешский голкипер рижского «Динамо» Матей Маховски расторг контракт с клубом.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний вратарь принял участие в шести матчах, одержав две победы, отбивая 83% бросков и пропуская в среднем 4,87 шайбы за встречу.
- 12 ноября 2021
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