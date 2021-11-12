Рик Нэш отреагировал на вывод своего номера из обращения в «Коламбусе»

Бывший нападающий «Коламбуса» Рик Нэш отреагировал на вывод из обращения своего личного номера.
«Определенно этот момент был одним из лучших в моей хоккейной карьере. Я так рад думать, что мой номер навсегда останется на под крышей арены рядом с мистером Маком (Джон Макконнелл — владелец «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Нэша журналист Джефф Свобода.
Напомним, 5 марта «Коламбус Блю Джекетс» выведет из обращения 61-й номер, под которым играл нынешний директор по развитию игроков Рик Нэш.
Нэш ранее выступал в НХЛ за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.
В текущем сезоне «Коламбус» провёл 10 матчей и набрал в них 14 очков. Сейчас команда располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 12 ноября 2021
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