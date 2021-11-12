Сборная России обыграла Финляндию на турнире четырёх наций. Пашин и Юров оформили по дублю

Сборная России до 20 лет обыграла Финляндию U-20 на турнире четырёх наций. Встреча закончилась со счётом 6:3.

На 10-й минуте счёт открыл Александр Пашин. Ему ассистировали Николай Макаров и Тимофей Давыдов. Увеличил преимущество россиян Илья Иванцов с передачи Александра Пашина на 14-й минуте встречи. Закончился первый период шайбой Каспера Пуутио, за счёт которой финны сократили отставание в счёте.

Во втором периоде сборная России смогла забить быстрый гол. Уже на 20-й секунде отличился Иван Дидковский. Баллы за результативные передачи получили Кирилл Танков и Илья Федотов. Финны на 32-й минуте отыграли одну шайбу благодаря броску Юусо Мяэнпяя. Но уже через 2 минуты Александр Пашин оформил дубль в большинстве и забросил четвёртую шайбу россиян в этой встрече. Финны вновь отыгрались на 37-й минуте. Это сделал Ильвари Сяккинен.

В третьем периоде дубль оформил Данила Юров. Он забрасывал шайбы на 49-й и на 59-й минутах.

Отметим, что форвард сборной России Иван Мирошниченко на 28-й минуте не сумел реализовать буллит.