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Сборная России обыграла Финляндию на турнире четырёх наций. Пашин и Юров оформили по дублю

Сборная России обыграла Финляндию на турнире четырёх наций. Пашин и Юров оформили по дублю
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Сборная России до 20 лет обыграла Финляндию U-20 на турнире четырёх наций. Встреча закончилась со счётом 6:3.

На 10-й минуте счёт открыл Александр Пашин. Ему ассистировали Николай Макаров и Тимофей Давыдов. Увеличил преимущество россиян Илья Иванцов с передачи Александра Пашина на 14-й минуте встречи. Закончился первый период шайбой Каспера Пуутио, за счёт которой финны сократили отставание в счёте.

Во втором периоде сборная России смогла забить быстрый гол. Уже на 20-й секунде отличился Иван Дидковский. Баллы за результативные передачи получили Кирилл Танков и Илья Федотов. Финны на 32-й минуте отыграли одну шайбу благодаря броску Юусо Мяэнпяя. Но уже через 2 минуты Александр Пашин оформил дубль в большинстве и забросил четвёртую шайбу россиян в этой встрече. Финны вновь отыгрались на 37-й минуте. Это сделал Ильвари Сяккинен.

В третьем периоде дубль оформил Данила Юров. Он забрасывал шайбы на 49-й и на 59-й минутах.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
12 ноября 2021, пятница. 18:00 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 3
Финляндия U20
1:0 Пашин (Макаров, Давыдов) – 09:24' (5x5)   2:0 Иванцов (Пашин) – 13:12' (5x5)   2:1 Пуутио (Нурми, Капанен) – 15:19' (5x5)   3:1 Дидковский (Танков, Федотов) – 20:20' (5x5)   3:2 Мяэнпяя (Койвунен, Книхти) – 31:07' (5x5)   4:2 Пашин (Давыдов, Иванцов) – 33:38' (5x4)   4:3 Сяккинен (Бломквист) – 36:56' (5x5)   5:3 Юров (Демидов) – 48:24' (5x5)   6:3 Юров (Романов) – 58:35' (en)

Отметим, что форвард сборной России Иван Мирошниченко на 28-й минуте не сумел реализовать буллит.

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