Сборная России обыграла Финляндию на турнире четырёх наций. Пашин и Юров оформили по дублю

Сборная России до 20 лет обыграла Финляндию U-20 на турнире четырёх наций. Встреча закончилась со счётом 6:3.
На 10-й минуте счёт открыл Александр Пашин. Ему ассистировали Николай Макаров и Тимофей Давыдов. Увеличил преимущество россиян Илья Иванцов с передачи Александра Пашина на 14-й минуте встречи. Закончился первый период шайбой Каспера Пуутио, за счёт которой финны сократили отставание в счёте.
Во втором периоде сборная России смогла забить быстрый гол. Уже на 20-й секунде отличился Иван Дидковский. Баллы за результативные передачи получили Кирилл Танков и Илья Федотов. Финны на 32-й минуте отыграли одну шайбу благодаря броску Юусо Мяэнпяя. Но уже через 2 минуты Александр Пашин оформил дубль в большинстве и забросил четвёртую шайбу россиян в этой встрече. Финны вновь отыгрались на 37-й минуте. Это сделал Ильвари Сяккинен.
В третьем периоде дубль оформил Данила Юров. Он забрасывал шайбы на 49-й и на 59-й минутах.
Отметим, что форвард сборной России Иван Мирошниченко на 28-й минуте не сумел реализовать буллит.
- 12 ноября 2021
-
20:07
-
19:50
-
19:43
-
19:19
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
17:57
-
17:28
-
17:12
-
16:44
-
16:26
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:13
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:18
-
13:49
-
13:27
-
13:16
-
13:02
-
12:54
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:33
-
12:20
-
12:02
-
11:38
-
11:16
-
11:15
-
11:14