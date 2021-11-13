Халл поздравил Овечкина с тем, что Александру удалось обойти его в списке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода счёт равный — 3:3.

В середине первой 20-минутки 36-летнему российскому форварду столичных Александру Овечкину удалось отметиться своей 742-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он превзошёл результат легендарного Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ. Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

«Алекс, поздравляю с выходом на четвертое место в списке лучших снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха», — приводит пресс-служба НХЛ слова Халла.