Сын Бретта Халла вновь негативно отреагировал на гол Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын Бретта Халла, вновь негативно отреагировал на гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который позволил обойти его отца в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

В твиттер-аккаунте он опубликовал сообщение, в котором прикреплено видео заброшенной шайбы Овечкина, сопроводив его эмодзи "👎👎👎👎".

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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу столичного клуба. В составе гостей один из голов российский нападающий Александр Овечкин.

Эта шайба стала для него 742-й в карьеру в НХЛ. До рекорд Уэйна Гретцки россиянину осталось забить 153 гола.