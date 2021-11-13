Сын Бретта Халла вновь негативно отреагировал на гол Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын Бретта Халла, вновь негативно отреагировал на гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который позволил обойти его отца в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.
В твиттер-аккаунте он опубликовал сообщение, в котором прикреплено видео заброшенной шайбы Овечкина, сопроводив его эмодзи "👎👎👎👎".
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу столичного клуба. В составе гостей один из голов российский нападающий Александр Овечкин.
Эта шайба стала для него 742-й в карьеру в НХЛ. До рекорд Уэйна Гретцки россиянину осталось забить 153 гола.
- 13 ноября 2021
-
04:36
-
04:28
-
04:18
-
04:18
-
04:06
-
03:53
-
03:50
-
03:35
-
03:33
- 12 ноября 2021
-
23:58
-
23:46
-
23:07
-
22:45
-
22:14
-
21:51
-
21:42
-
21:21
-
20:39
-
20:31
-
20:07
-
19:50
-
19:43
-
19:19
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
17:57
-
17:28
-
17:12
-
16:44
-
16:26
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:13