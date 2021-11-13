Проворов спас «Филадельфию» от гола, отразив бросок в стиле вратаря

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла на выезде «Каролину Харрикейнз» (2:1).
Защитник гостей Иван Проворов спас свою команду от гола, находясь в воротах. В одном из игровых моментов нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен бросал в пустой угол ворот Картера Харта, но россиянин, сгруппировавшись, успел отразить бросок финского хоккеиста. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.
Отметим также, что на 17-й минуте матча Проворов заработал двухминутное удаление, которое игроки «Каролины» не смогли реализовать.
Проворов провёл в матче на льду 23 минуты 3 секунды, заработав показатель полезности «+1». Всего на его счету в нынешнем регулярном чемпионате 12 матчей, в которых он набрал 2 (0+2) очка при общей полезности «+6».
- 13 ноября 2021
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