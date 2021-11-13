«Пора прекращать смешить хоккейный мир». Судья Карандин — о ситуации в «Адмирале»

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о ситуации в «Адмирале».

«Об «Адмирале» говорить тяжело. Перед стартом сезона давал прогноз – жаль, что он оправдался. Клуб очень поздно начал комплектование, совершил ошибку с тренером – Сергей Востриков уже в августе был отправлен в отставку. Сменивший его Александр Андриевский, как мне показалось, не был готов к роли спасателя. И вот вторая за сезон отставка.

Как её восприняли? Никак. Говорят, во Владивосток теперь летит латвийский специалист Леонид Тамбиев. Знаю, что многие дальневосточные болельщики не понимают, зачем руководство «Адмирала» затевает новый заход с сомнительным тренером, у которого нет никакого опыта работы в регионе.

Сто раз говорилось о том, что Дальний Восток не терпит таких экспериментов, но, похоже, никто ничего не слышит. При этом на ветер выбрасываются большие деньги, ведь меняются не только тренеры, но и игроки.

Спрашивается, зачем было выходить год назад из КХЛ и экономить средства, если на запуск нового «Адмирала» и все эти нелепые перестановки фактически спалили два бюджета?

Мне кажется, пора прекращать смешить хоккейный мир и возвращаться к истокам. Семь с лишним лет назад под руководством Вячеслава Фетисова «Адмирал» стартовал с нуля и провёл свой лучший сезон в КХЛ, сумев выйти в плей-офф и уступив в почти равной борьбе будущему чемпиону – «Магнитке» Мозякина и Зарипова», – приводит слова Карандина Russia-Hockey.