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Источник: сын Мозякина, сыгравший одну смену в КХЛ, принял решение завершить карьеру

Источник: сын Мозякина, сыгравший одну смену в КХЛ, принял решение завершить карьеру
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Хоккеист Андрей Мозякин, сын легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, завершил спортивную карьеру, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

20-летний Андрей сыграл 164 матча в Молодёжной хоккейной лиге за «Стальных лисов» из Магнитогорска, в которых набрал 34 очка (11 голов, 23 передачи).

В сезоне-2020/2021 сын Сергея Мозякина дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв одну смену в звене с отцом в матче с «Барысом» из Нур-Султана 7 февраля. Мозякин-младший провёл на льду 1 минуту 3 секунды и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Металлург» из Магнитогорска является лидером Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва набрали 46 очков в 27 матчах регулярного чемпионата.

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