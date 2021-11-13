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Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырёх наций, у Пашина снова дубль

Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырёх наций, у Пашина снова дубль
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Сегодня, 13 ноября, в Энгельхольме (Швеция) на «Катена-Арене» молодёжная сборная Чехии встречалась со сверстниками из России. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:3.

В составе чехов голами отметились Томаш Гамара, Лукаш Паер и Филип Янса, у сборной России забили Кирилл Танков с передачи Максима Федотова в первом периоде, Семён Демидов и Александр Пашин, забивший с передачи Романа Романова – во втором, а в третьем – Пашин оформил дубль с передачи Ильи Иванцова, ещё одну шайбу забросил Данила Юров после паса Пашина.

По ходу матча россияне уступали 0:1, но забросили три шайбы и повели в счёте 3:1. Во втором периоде чехи отыгрались, забросив одну из шайб в формате 3х5, а в третьем периоде сборная России вновь вышла вперёд и добилась победы.

Напомним, ранее молодёжная сборная России обыграла Финляндию (6:3), а Александр Пашин в том матче также оформил дубль.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
13 ноября 2021, суббота. 15:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 5
Россия U20
1:0 Гамара – 04:33' (5x5)   1:1 Танков (Федотов) – 10:41' (5x4)   1:2 Демидов – 23:58' (4x5)   1:3 Пашин (Романов) – 32:01' (5x5)   2:3 Паер – 35:18' (5x5)   3:3 Янса – 37:00' (3x5)   3:4 Пашин (Иванцов) – 55:19' (5x5)   3:5 Юров (Пашин) – 57:42' (en)
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