Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырёх наций, у Пашина снова дубль

Сегодня, 13 ноября, в Энгельхольме (Швеция) на «Катена-Арене» молодёжная сборная Чехии встречалась со сверстниками из России. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:3.



В составе чехов голами отметились Томаш Гамара, Лукаш Паер и Филип Янса, у сборной России забили Кирилл Танков с передачи Максима Федотова в первом периоде, Семён Демидов и Александр Пашин, забивший с передачи Романа Романова – во втором, а в третьем – Пашин оформил дубль с передачи Ильи Иванцова, ещё одну шайбу забросил Данила Юров после паса Пашина.



По ходу матча россияне уступали 0:1, но забросили три шайбы и повели в счёте 3:1. Во втором периоде чехи отыгрались, забросив одну из шайб в формате 3х5, а в третьем периоде сборная России вновь вышла вперёд и добилась победы.

Напомним, ранее молодёжная сборная России обыграла Финляндию (6:3), а Александр Пашин в том матче также оформил дубль.