Мичков: не помню, когда стал получаться этот навык. Посвящаю гол всей семье

Форвард сборной России Матвей Мичков высказался об игре, где он стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
«В первом периоде у меня был момент, который должен был забивать – шайба не совсем легла на крюк. Во втором моменте, когда забил, всё сложилось как надо, она легла на крюк, я решил попробовать – здорово, что так получилось. Считаю, нашей команде это помогло, второй гол сразу же забили, эмоциональный подъём был после этой шайбы.
Я даже не помню, когда стало получаться. Если долго мучиться, что-нибудь получится, можно отработать этот навык. Этот момент посвящаю семье – маме, папе, брату, которые верили в меня.
Показали хорошее взаимодействие? Да, по ходу игры разговаривали с партнёрами, как на вбрасываниях играть, как на выходе из зоны действовать. Тренерский штаб нам объяснил, как играть, мы выполнили установку, у нашего звена получилось сегодня выполнить задание.
Какой опыт получили? Это очень приличный опыт, нужный для всех молодых ребят, есть кандидаты на МЧМ и Олимпиаду. Надо доказывать, от игре к игре добавлять. Завтра крайняя игра с чехами, надо выходить на лёд и биться, терять уже нечего.
Есть ли личный музей? Нет, но дома коллекционирую разные шайбы – не только свои, но и с чемпионатов мира. Мечта об Олимпиаде? Конечно, мечтаю, она всегда есть. Любой игрок мечтает об этом», – передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 13 ноября 2021
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