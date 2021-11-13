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Галимов: шведы вышли на игру сонные, надо было сразу прибивать

Галимов: шведы вышли на игру сонные, надо было сразу прибивать
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Форвард сборной России по хоккею Артём Галимов прокомментировал игру против Швеции на финском этапе Евротура (2:4).

«В целом неплохая игра. Надо было реализовать свои моменты, которые были в первом периоде – сложилось бы по-другому, потому что они какие-то сонные вышли, спящие. Нужно было сразу их прибить.

Гол Мичкова? Красивый гол, молодчик. Все в шоке немного были, все удивились. Лучше отработать такое на тренировках или сыграть попроще? Главное – забить. Дал ли бы Мичкову 16 лет на лицо? Вполне.

Была ли установка играть более дисциплинированно после прошлой игры? У нас всегда такая установка, в прошлом матче не получилось, много удалялись, сейчас удалений было меньше и выстояли в меньшинстве, молодчики. Они чуть грязновато играли, старались уколоть, вывести соперника из себя.

Прошлую игру проиграли вчистую, сегодня намного лучше было. Думаю, с чехами победим», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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