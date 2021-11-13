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«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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«Авангард» перебросал «Куньлунь» 61-10. У Лазушина 56 сейвов

«Авангард» перебросал «Куньлунь» 61-10. У Лазушина 56 сейвов
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Сегодня, 13 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). «Аванград» нанёс 61 бросок в створ, «Куньлунь» – 10. У голкипера Александра Лазушина 56 отражённых бросков.

Первый период завершился 23:2 по количеству бросков, второй – 20:2, а третий – 18:6.

На33-й минуте при игре в большинстве Ярослав Косов открыл счёт в матче с передачи Николая Прохоркина, на 36-й также в формате 5х4 Арсений Грицюк увеличил преимущество омичей с передач Корбана Найта и Оливера Каски. На 41-й минуте после передач Арсения Береглазова и Дамира Шарипзянова Грицюк оформил дубль, а на 44-й забил Павел Дедунов после паса Каски. Ещё одна шайба на счету Дмитрия Соколова, который был вызван из фарм-клуба.

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