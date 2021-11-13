Белов выступил с обращением, в котором объяснил ситуацию со скандальными жестом и видео

Защитник московского «Динамо» Антон Белов выступил со специальным обращением к болельщикам бело-голубых, в котором объяснил ситуацию со своим поведением в отношении фанатов команды.

«Это очень интересная ситуация. Знаю, что про меня думают, что у меня какое-то особое отношение и нелюбовь к болельщикам московского «Динамо» и всей команде. Знаю, как всё это позиционируется. Но в первую очередь я профессиональный хоккеист, поэтому, где бы я ни играл, ко всем командам отношусь одинаково – как к командам-соперницам. Если меня так не любят, значит я был очень неудобным соперником. И если посмотреть на статистику, то видно, что мы действительно очень много играли друг против друга, и я забивал важные голы. Я всегда стараюсь действовать на льду агрессивно и где-то выводить соперника из себя. Если меня так не любят, значит я всё делал правильно. Не любят меня только в одной команде, и это хорошо – будем исправлять.

Я показывал неприличный жест болельщикам? Знаете, дам такой эксклюзив и по строчкам всё разложу. Есть известная фотография, сделанная одним конкретным человеком, где виден мой жест, адресованный этому самому человеку, который находился за стеклом и всё это сделал. Всё это хорошо раздувается и очень хорошо подаётся.

Едем дальше. Сейчас будет вообще эксклюзив. Этот же самый человек три года назад выкладывает видео уже с «ВТБ-Арены», где звучит не очень приятная фраза в адрес «Динамо». Ещё раз – я на этом видео не говорю ничего. Но этот человек подаёт видео под соусом, что это кричит Белов. Какая выгода? Не знаю. У него свои цели, у меня – свои. Сейчас век высоких технологий, и легко ввести людей в заблуждение и направить их по неправильному пути. А нам сейчас в команде «Динамо» нужно объединиться, потому что в единстве сила, как вы сами говорите. И лозунг у нас такой, так и надо придерживаться этого. Только единый механизм выигрывает кубки», — сказал Белов в эфире клубного телевидения.