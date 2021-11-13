Олимпийская сборная России уступила Словакии. Россияне вновь открыли счёт в матче
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Сегодня, 13 ноября, в Крефельде (Германия) на «Яйла-Арене» олимпийская сборная России встречалась со Словакией на Кубке Германии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
На 3-й минуте Роман Бычков открыл счёт в матче после передачи Дмитрия Овчинникова, а затем забивали только словаки. На 6-й минуте отличился Самуэль Такач, на 14-й Андриан Голошински забил после паса Милоша Романа, а на 52-й Самуэль Бучек увеличил преимущество Словакии. Его ассистенты – Давид Григер и Патрик Грегорчак.
Напомним, что 11 ноября на Кубке Германии Россия уступила хозяину турнира – немцам (3:4), Словакия обыграла Швейцарию (7:1). 14 ноября россияне сыграют со шейцарцами.
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