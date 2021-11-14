Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ, сыграв на 474 матча меньше

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча. Российский форвард отметился первым дублем в нынешнем сезоне. Вторая заброшенная шайба в матче стала для 30-летнего россиянина 169-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Артемий располагается на 24-м месте в истории лиги среди российских хоккеистов. Благодаря сегодняшнему дублю Панарин догнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 169 голов в 447 матчах, тогда как Ларионов столько же раз поразил чужие ворота в 921 матче.