Е. Свечников отказался от драки с Лемье. Тот даже снял перчатки

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников отказался от драки с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Бренданом Лемье.



Лемье даже сбросил перчатки и вызвал на бой, однако Свечников его не принял.



Видео можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне Евгений Свечников провёл 13 матчей и набрал в них шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Кайл Коннор, Дилан Демело и решающая шайба за Марком Шайфли. У гостей отличились Карл Грундстрём и Брендан Лемье.

После победы над «Кингз» «Виннипег» набрал 19 очков в 14 матчах и поднялся на второе место в таблице Западной конференции.