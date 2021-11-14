Е. Свечников отказался от драки с Лемье. Тот даже снял перчатки
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников отказался от драки с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Бренданом Лемье.
Лемье даже сбросил перчатки и вызвал на бой, однако Свечников его не принял.
Видео можно посмотреть здесь.
В текущем сезоне Евгений Свечников провёл 13 матчей и набрал в них шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Кайл Коннор, Дилан Демело и решающая шайба за Марком Шайфли. У гостей отличились Карл Грундстрём и Брендан Лемье.
После победы над «Кингз» «Виннипег» набрал 19 очков в 14 матчах и поднялся на второе место в таблице Западной конференции.
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