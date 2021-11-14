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«Какой шампунь вы используете?» Панарин прервал журналиста во время интервью

«Какой шампунь вы используете?» Панарин прервал журналиста во время интервью
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Журналист Винс Меркоглиано в «Твиттере» рассказал о том, что во время общения после матча с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным россиянин неожиданно прервал журналиста и задал важный вопрос: «Какой шампунь вы используете?»

«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча. Российский форвард отметился первым дублем в нынешнем сезоне. Вторая заброшенная шайба в матче стала для 30-летнего россиянина 169-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Артемий располагается на 24-м месте в истории лиги среди российских хоккеистов. Благодаря сегодняшнему дублю Панарин догнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 169 голов в 447 матчах, тогда как Ларионов столько же раз поразил чужие ворота в 921 матче.

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