Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Кубка Германии со Швейцарией

Сегодня, 14 ноября, в Крефельде (Германия) на стадионе «Яйла-Арена» олимпийская сборная России сыграет с командой Швейцарии в рамках Кубка Германии. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск. Официальный «твиттер» ФХР объявил состав российской команды.
Кареев (Ахтямов);
Минулин – Паутов, Крутов – Гараев – Гончарук;
Соколов — Бычков, Тянулин – Бардаков – Дыняк;
Щемеров – Морозов, Цыплаков – Соркин – Гуськов;
Седов, Муранов – Брызгалов – Овчинников.
Напомним, Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября. Ранее сборная России уступила команде Германии (3:4) и Словакии (1:3).
В тренерский штаб входят Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).
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