Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Кубка Германии со Швейцарией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Кубка Германии со Швейцарией
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, в Крефельде (Германия) на стадионе «Яйла-Арена» олимпийская сборная России сыграет с командой Швейцарии в рамках Кубка Германии. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск. Официальный «твиттер» ФХР объявил состав российской команды.

Кареев (Ахтямов);
Минулин – Паутов, Крутов – Гараев – Гончарук;
Соколов — Бычков, Тянулин – Бардаков – Дыняк;
Щемеров – Морозов, Цыплаков – Соркин – Гуськов;
Седов, Муранов – Брызгалов – Овчинников.

Напомним, Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября. Ранее сборная России уступила команде Германии (3:4) и Словакии (1:3).

В тренерский штаб входят Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021